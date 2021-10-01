Фото: universalpictures.ru/ Поделиться Поделиться







С 7 октября в кино начнут показывать «Не время умирать» — новый фильм бондианы, которого пришлось ждать на два года больше, чем планировалось: выйти в прокат он должен был еще весной 2020-го, уже была объявлена и опубликована заглавная песня из ленты, исполненная Билли Айлиш. Но локдаун и пандемия внесли свои коррективы: прокат перенесли, потом еще раз, и еще. Был вариант выпуска уже готовой ленты на одном из стриминговых сервисов, но создатели их категорически отвергли, настаивая на том, что их детище можно оценить только на большом экране.



Но новый «Бонд» и без двухлетнего ожидания был обречен стать событием. Во-первых, здесь агент предстает в новом виде — уволившимся со службы, живущим спокойной семейной жизнью, но вынужденным вернуться в строй. То есть такого Бонда мы еще не видели. Во-вторых, здесь девушка Бонда и один из главных злодеев впервые не оригинальные, а вернувшиеся из прошлой ленты — эти роли опять исполнили Леа Сейду и Кристоф Вальц. В-третьих, Дэниел Крейг, самый революционный Бонд, в последний раз обращается к этой роли. Больше он суперагента играть не будет.



Наконец, над «Не время умирать» работала новая команда — создатели бондианы, семейство продюсеров Брокколи, стараются держать нос по ветру. Сценарий написала известная комическая актриса Фиби Уоллер-Бридж, создательница популярных сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву».

Главного антагониста сыграл еще один представитель новой генерации — оскаровский лауреат Рами Малек, казалось бы, вовсе не соответствующий своим экстерьером каноническому образу злодея, но тем интереснее будет следить за финальным боем великого и ужасного суперагента.



12+ Иван Чувиляев

