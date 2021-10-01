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Дело лжеброкеров Forex, по которому полиция за сутки провела в Петербурге 50 обысков, дошло до суда. Ущерб вырос в три раза

Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело лжеброкеров, обманувших 74 граждан на 80 млн

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В три раза за время расследования дела о мошенничестве от имени известной международной брокерской компании увеличился ущерб от схемы, которую придумали и осуществили четверо петербуржцев.

Как сообщает прокуратура Петербурга 1 октября, обвиняемые с 2015 по 2019 год привлекали клиентов под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок от имени международной компании (официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц»).

Следствие нашло 74 пострадавших от обмана жителей Петербурга и Ленинградской области, которые передали бизнесменам более 79 млн рублей, которыми они впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Как писала «Фонтанка», в январе 2020 года сотрудник полиции провели 50 обысков с изъятием серверов в пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир. Тогда в деле о мошенничестве в особо крупном размере было 30 заявлений от пострадавших на общую сумму в 21 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.

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