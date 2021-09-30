В Роскосмосе рассказали, как два советских космонавта на орбите поссорились из-за спирта

Как рассказывается в материале, в мае 1975 года Климук и Севастьянов прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Сначала экспедиция был запланирована на 28 дней, однако затем её продлили до 35-и. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полёте в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка спиртовой настойки элеутерококка.

Сорок шесть лет назад два советских космонавта Пётр Климук и Виталий Севастьянов поругались на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылки спиртовой настойки. Подробности этой неожиданной истории раскрыли в Роскосмосе. Её публикует выпускаемый госкорпорацией журнал «Русский космос» , очередной номер которого вышел в свет 30 сентября.

«Пётр Ильич и Виталий Иванович решили её ополовинить в начале полёта, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полёт почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что её осталось грамм 50, не больше, — пишет журнал. — Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга».



В статье отмечается, что когда спустя несколько дней Севастьянов не выдержал эту игру в «молчанку» и всё-таки предложил Климуку допить остатки из бутылки, оказалось, что там остался лишь «противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик».



В Роскосмосе также напомнили, что на МКС алкоголь официально запрещён, поскольку его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.

