Убитые в городе Гае Оренбургской области студентки медицинского вуза приехали туда учиться из другого региона.
«Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. Она подтвердила, что одной из девушек было 17 лет, а остальные совершеннолетние.
По данным «Башинформа», две погибшие были уроженками Баймакского района республики, одна — Кугарчинского района. Сотрудники МВД Башкирии оказывают содействие в расследовании дела оренбургским правоохранителям.
Напомним, 30 сентября в 4:45 в Гае на Молодёжной улице после пожара в квартире нашли двух мертвых девушек с признаками насильственной смерти, ещё одну с такими же ранами — во дворе.
RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС пишет, что злоумышленники после преступления пытались поджечь квартиру, но пожарный расчёт быстро ликвидировал возгорание. Огнеборцев вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. Сейчас дом оцеплен, проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В колледже, где учились девушки, корреспонденту UFA1.RU рассказали, что пока не знают подробностей трагедии. «Ночью пришли следователи и сотрудники прокуратуры, изъяли документы на этих студенток. Пока всё, что мы можем сказать, — это то, что они проживали на съёмной квартире», — рассказали в учебном заведении.