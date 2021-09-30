Убитые в городе Гае Оренбургской области студентки медицинского вуза приехали туда учиться из другого региона.



«Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. Она подтвердила, что одной из девушек было 17 лет, а остальные совершеннолетние.

По данным «Башинформа», две погибшие были уроженками Баймакского района республики, одна — Кугарчинского района. Сотрудники МВД Башкирии оказывают содействие в расследовании дела оренбургским правоохранителям.

