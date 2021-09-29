Новый альбом Дэвида Боуи будет опубликован в январе 2022 года. Пластинку Toy («Игрушка») музыкант записал ещё в 2001 году, но не успел его выпустить, занявшись другими проектами. Как отмечает BBC, роль сыграл и конфликт исполнителя со звукозаписывающей компанией EMI/Virgin. Звезда и корпорация не смогли договориться о сроках.
Неизвестный материал на пластинке дополнен треками Боуи 1960-х годов: например, «I Dig Everything», «The London Boys». Одна из песен из сборника, «You’ve got a habit of leaving», и новый ролик к ней уже появились в Сети.
По словам продюсера музыканта, Марка Плати, отчётливо слышно, что треки записывали люди, «счастливые оттого, что они создают музыку».
«Toy подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — провёл аналогию он.
Дэвида Боуи не стало в 2016 году. Больше полутора лет он боролся с раком. Про музыканта снимают байопики, открывают ему памятники.
Спустя девять месяцев после смерти звезды была обнаружена неизвестная до этого песня Blaze.