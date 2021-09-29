Новый альбом Дэвида Боуи будет опубликован в январе 2022 года. Пластинку Toy («Игрушка») музыкант записал ещё в 2001 году, но не успел его выпустить, занявшись другими проектами. Как отмечает BBC, роль сыграл и конфликт исполнителя со звукозаписывающей компанией EMI/Virgin. Звезда и корпорация не смогли договориться о сроках.

Неизвестный материал на пластинке дополнен треками Боуи 1960-х годов: например, «I Dig Everything», «The London Boys». Одна из песен из сборника, «You’ve got a habit of leaving», и новый ролик к ней уже появились в Сети.