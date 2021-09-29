FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Неизданный альбом Дэвида Боуи выпускают спустя 20 лет после записи

0
Печать

Новый альбом Дэвида Боуи будет опубликован в январе 2022 года. Пластинку Toy («Игрушка») музыкант записал ещё в 2001 году, но не успел его выпустить, занявшись другими проектами. Как отмечает BBC, роль сыграл и конфликт исполнителя со звукозаписывающей компанией EMI/Virgin. Звезда и корпорация не смогли договориться о сроках.

Неизвестный материал на пластинке дополнен треками Боуи 1960-х годов: например, «I Dig Everything», «The London Boys». Одна из песен из сборника, «You’ve got a habit of leaving», и новый ролик к ней уже появились в Сети.

По словам продюсера музыканта, Марка Плати, отчётливо слышно, что треки записывали люди, «счастливые оттого, что они создают музыку».

«Toy подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — провёл аналогию он.

Дэвида Боуи не стало в 2016 году. Больше полутора лет он боролся с раком. Про музыканта снимают байопики, открывают ему памятники.

Спустя девять месяцев после смерти звезды была обнаружена неизвестная до этого песня Blaze.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний