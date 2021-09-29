Партии отправили в суды Петербурга больше двух сотен исков после выборов

Петербургские справедливороссы, яблочники и коммунисты обжалуют результаты голосования в участковых избирательных комиссиях города. Об этом «Фонтанке» сообщили 29 сентября представители партий.

Обжаловать результаты голосования на избирательных участках можно в течение 10 дней после голосования. 29 сентября — последний день для подачи таких исков. В партии «Яблоко» «Фонтанке» рассказали, что подали 150 исков об отмене результатов голосования на избирательных участках.

«Основания понятные и похожие: невыдача или замена итоговых протоколов, вбросы, сокрытие реестров проголосовавших на дому», — рассказал юрист партии Александр Кобринский. Он добавил, что речь идёт почти обо всех районах города, в том числе и о центре Петербурга, где на пяти избирательных участках были аномальные результаты в пользу кандидатов от «Единой России». Если отменить эти результаты, по словам Кобринского, депутатом Законодательного собрания по округу станет Борис Вишневский, а по партийному списку у партии появится ещё один мандат. «У нас никогда на моей памяти не было такого количества заявлений в суды», — добавил яблочник.



Около полусотни исков подали представители «Справедливой России», рассказала «Фонтанке» руководитель аппарата партии Кристина Черемных. По её словам, четыре иска по отмене результатов на 15 участках подала кандидат в 21-м округе в Московском районе Ольга Галкина. На этой территории после окончания голосования с участков массово сбегали председатели участковых избирательных комиссий вместе с документами и бюллетенями. Также с исками обратились кандидаты Нэлли Вавилина (у неё 36 исков) и Надежда Тихонова (17 исков). Помощники Тихоновой сообщили «Фонтанке», что обжаловали результаты голосования на участках, где были заменены протоколы, повреждены сейф-пакеты, а ночью на избирательных участках были посторонние.

В КПРФ сообщили, что также подготовили исковые заявления об отмене результатов голосования в Петербурге. От партии в суд отправили два заявления, которые касаются результатов голосования на участках 13-го округа в Приморском районе. Коммунисты уверены, что вместо Андрея Горшечникова в ЗакС должен был пройти Алексей Богачев.

