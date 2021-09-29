В Сертолово двух местных жительниц заподозрили в распространении синтетических наркотиков. Во время «доставки» они попались в руки полиции. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По версии правоохранителей, две женщины в возрасте 32 и 36 лет продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Наркотики они развозили на «Мерседесе» и делали «закладки» товара.

