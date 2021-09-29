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В Ленобласти поймали «закладчиц». Девушки продавали вещества через интернет и развозили их на «Мерседесе»

Полицейские в Ленобласти задержали предполагаемых наркокурьеров

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В Сертолово двух местных жительниц заподозрили в распространении синтетических наркотиков. Во время «доставки» они попались в руки полиции. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, две женщины в возрасте 32 и 36 лет продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Наркотики они развозили на «Мерседесе» и делали «закладки» товара.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 27 сентября задержали подозреваемых прямо в машине в СНТ «Выборжец». В ходе досмотра автомобиля там нашли более трех килограммов веществ. «Зелье было расфасовано и подготовлено для тайников», — уточнили в полиции. Сами женщины говорили, что не понимают, почему привлекли внимание стражей порядка.

Сейчас подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

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Комментарии (4)

262224921
В этой стране барыжат все , кто то ненужным образованием, кто то некачественными медуслугами, кто то барыжит услугами по управлению страной .
Pilat
Таки можно смело всех девиц на мерсах тормозить.
Наверняка барыги.
zlopopik
во-первых, им больше 30, во-вторых, обе барыги. В чьей умной голове возникла идея назвать их девушками?
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