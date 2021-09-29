В Сертолово двух местных жительниц заподозрили в распространении синтетических наркотиков. Во время «доставки» они попались в руки полиции. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии правоохранителей, две женщины в возрасте 32 и 36 лет продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Наркотики они развозили на «Мерседесе» и делали «закладки» товара.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 27 сентября задержали подозреваемых прямо в машине в СНТ «Выборжец». В ходе досмотра автомобиля там нашли более трех килограммов веществ. «Зелье было расфасовано и подготовлено для тайников», — уточнили в полиции. Сами женщины говорили, что не понимают, почему привлекли внимание стражей порядка.
Сейчас подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.