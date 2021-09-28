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Петербуржцы выстроились в очередь к метро «Чернышевская». В подземке и полиции проблем не видят

В Петербурге был затруднен вход на станцию метро «Чернышевская»

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Вечером вторника, 28 сентября, у петербуржцев возникли проблемы со входом на станцию метро «Чернышевская». В вестибюле находились несколько полицейских, а людей впускали «маленьким потоком», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте».

Пассажиры предположили, что произошло нечто чрезвычайное. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что никаких проблем не возникало.

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Все оказалось просто: вход был затруднен из-за большого количества пассажиров, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас станция работает в штатном режиме.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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