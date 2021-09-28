Вечером вторника, 28 сентября, у петербуржцев возникли проблемы со входом на станцию метро «Чернышевская». В вестибюле находились несколько полицейских, а людей впускали «маленьким потоком», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте».



Пассажиры предположили, что произошло нечто чрезвычайное. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что никаких проблем не возникало.

