Иногда чтобы дать правильный ответ, мало дочитать до конца вопрос — нужно еще понять его. В заданиях этого теста условия, возможно, придется перечитать дважды. Но никто и не говорил, что будет легко. Вы ведь не боитесь трудностей?
В одной африканской деревне живет 800 женщин. 3% из них носят по одной серьге, половина жительниц, составляющих остальные 97%, носит по две серьги, а другая половина вообще не носит серег. Сколько серег можно насчитать в ушах у всего женского населения деревни?
За одним начальником, живущим на своей даче, по утрам приезжала машина и отвозила его на работу к определенному времени. Однажды этот начальник, решив прогуляться, вышел за 1 час до приезда авто и пошел пешком ему навстречу. По дороге он встретил машину и прибыл на работу за 20 минут до ее начала. Сколько времени продолжалась прогулка?
Продолжите последовательность: 5, 11, 23, 47, 95,...
Вес изделия — 89,4 грамма. Сколько весит миллион таких изделий?
Два пассажирских поезда, оба длиной по 250 м, идут навстречу друг другу с одинаковой скоростью — 45 км/ч. Сколько секунд пройдет после того, как встретились машинисты, до того, как встретятся кондукторы последних вагонов?
Из металлической заготовки вытачивают деталь. Стружку, которая получается при работе над восемью деталями, можно переплавить для создания еще одной заготовки. Сколько деталей можно сделать, имея на старте 64 заготовки?
Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?
Продолжите последовательность: 972, 875, 788, 710, 639,...
Два землекопа за 2 часа работы выроют канаву длиной 2 метра. Сколько нужно землекопов, чтобы за 5 часов получилось 5 м канавы?
Сколько существует двузначных чисел, у которых цифра десятков меньше цифры единиц?
10 заданий, которые сломают голову, — попробуйте решить их
Знаете, просто попробовать свои силы в этом тесте — это уже победа
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10 заданий, которые сломают голову, — попробуйте решить их
Во всяком случае, это была неплохая гимнастика для мозга
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10 заданий, которые сломают голову, — попробуйте решить их
Вы дали правильные ответы на большую часть вопросов и были максимально близки к победе
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10 заданий, которые сломают голову, — попробуйте решить их
Невероятно, но вы не дали ни одного неправильного ответа. Фантастика!