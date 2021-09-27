Huawei за 200 тысяч. Петербуржец взыскал со «Связного» двойную стоимость сломавшегося смартфона

Житель города в октябре 2019 года купил в торговой точке розничной сети смартфон Huawei P30 Pro Aurora за 59 990 рублей. В августе 2020 год гаджет сломался, Калинин сдал его в ремонт по гарантии. Работа по замене дисплея была оценена в 19 430 рублей, страховщик признал случай страховым, ответчик же установил полную гибель телефона, рассчитав выплату в размере 34 700,01 рубля. Однако деньги были выплачены лишь частично — Калинин получил на руки 7 711,11 рубля. Сломанный смартфон он уже не увидел, что с ним стало — неизвестно.

В ходе рассмотрения дела истец отказался от иска к страховой компании. Представитель «Связного» в суд не явился, письменных возражений не направил.



Суд взыскал с ООО «Сеть «Связной» в пользу Калинина двукратную стоимость смартфона Huawei P30 Pro Aurora в размере 119 980 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в сумме 62 490 руб., в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя 15 000 руб., почтовых расходов 893 руб. 36 коп., а всего — 203 363 рубля 36 копеек.

