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Софи Эллис-Бекстор призналась в своей книге, что была изнасилована

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Британская певица, композитор и мать пятерых детей Софи Эллис-Бекстор рассказала в своей новой книге Spinning Plates, которая выйдет в свет 7 октября, что пережила изнасилование. Это следует из отрывка, который опубликовала 25 сентября газета Daily Mail.

Певица рассказала, что ей было 17 лет, когда ее позвал к себе домой гитарист, что был значительно старше ее, и был настойчив в удовлетворении своих сексуальных желаний, несмотря на настойчивые возражения девушки. Наутро мужчина удивился, что Софи все еще оставалась в квартире. Она рассказала, что ей было стыдно — но в то же время она растерялась: можно ли было считать случившееся изнасилованием, ведь по отношению к ней не проявляли агрессию и не кричали на нее? Ведь было два человека: один сказал «да», второй — «нет», и один просто настоял. Но с возрастом Эллис-Бекстор стала трактовать ситуацию более однозначно.

«Когда я принялась за эту книгу, этот рассказ был первым, что я написала, — рассказала певица. — Возвращаясь в ту комнату и в те времена, когда мой голос не был услышан, я теперь сама себе возвращаю его. Я не заинтересована в том, чтобы называть имя и пристыжать человека, который это сделал: я погуглила, и, кажется, у него все в порядке с работой, долгосрочные личные отношения. Но я хочу поддержать тех, кто пытается понять, где в отношениях с ним перешли границу».

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Комментарии (11)

263778851
Пускай напишет в СКР, думаю сразу возбудят дело
daisychain
"...он не проявлял агрессию и не кричал, а просто настоял на своем..." - это как в старом анекдоте: "я спас девушку от изнасилования - я ее УГОВОРИЛ".
Ну, с нынешними трактовками понятия изнасилование - почему бы и нет. Собственно, даже если бы она сразу сказала да - то могла бы потом передумать. Или сказала бы, что она это "да" сказала недостаточно уверенным тоном. Или уверенным, но при этом пальчики за спиной скрестила, а значит ее "да" не считается.
Hans-Christian
Даже не стал читать.
Какая-то левая тётка, про которую слышу первый раз когда-то там была изнасилована. Ну и хорошо. Может быть, это был единственный секс за десятилетний период.
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