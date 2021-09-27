Софи Эллис-Бекстор призналась в своей книге, что была изнасилована

Британская певица, композитор и мать пятерых детей Софи Эллис-Бекстор рассказала в своей новой книге Spinning Plates, которая выйдет в свет 7 октября, что пережила изнасилование. Это следует из отрывка, который опубликовала 25 сентября газета Daily Mail.



Певица рассказала, что ей было 17 лет, когда ее позвал к себе домой гитарист, что был значительно старше ее, и был настойчив в удовлетворении своих сексуальных желаний, несмотря на настойчивые возражения девушки. Наутро мужчина удивился, что Софи все еще оставалась в квартире. Она рассказала, что ей было стыдно — но в то же время она растерялась: можно ли было считать случившееся изнасилованием, ведь по отношению к ней не проявляли агрессию и не кричали на нее? Ведь было два человека: один сказал «да», второй — «нет», и один просто настоял. Но с возрастом Эллис-Бекстор стала трактовать ситуацию более однозначно.

