Софи Эллис-Бекстор призналась в своей книге, что была изнасилована

Британская певица, композитор и мать пятерых детей Софи Эллис-Бекстор рассказала в своей новой книге Spinning Plates, которая выйдет в свет 7 октября, что пережила изнасилование. Это следует из отрывка, который опубликовала 25 сентября газета Daily Mail.
Певица рассказала, что ей было 17 лет, когда ее позвал к себе домой гитарист, что был значительно старше ее, и был настойчив в удовлетворении своих сексуальных желаний, несмотря на настойчивые возражения девушки. Наутро мужчина удивился, что Софи все еще оставалась в квартире. Она рассказала, что ей было стыдно — но в то же время она растерялась: можно ли было считать случившееся изнасилованием, ведь по отношению к ней не проявляли агрессию и не кричали на нее? Ведь было два человека: один сказал «да», второй — «нет», и один просто настоял. Но с возрастом Эллис-Бекстор стала трактовать ситуацию более однозначно.
«Когда я принялась за эту книгу, этот рассказ был первым, что я написала, — рассказала певица. — Возвращаясь в ту комнату и в те времена, когда мой голос не был услышан, я теперь сама себе возвращаю его. Я не заинтересована в том, чтобы называть имя и пристыжать человека, который это сделал: я погуглила, и, кажется, у него все в порядке с работой, долгосрочные личные отношения. Но я хочу поддержать тех, кто пытается понять, где в отношениях с ним перешли границу».