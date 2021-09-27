Александр Ширвиндт заявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт распространил в СМИ заявление о том, что он покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Его преемник пока неизвестен.



«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — цитирует 27 сентября Ширвиндта ТАСС.



«Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы. — Прим. ред.), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — рассказал артист о планах.

