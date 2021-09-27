Петербургская полиция месяц ищет BMW, кражу которого придумал ушлый москвич

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне в УМВД по Красносельскому району возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ) в отношении 31-летнего индивидуального предпринимателя, проживающего в Москве. До недавнего времени мужчина проходил потерпевшим по другому делу — о краже в особо крупном размере.

В угоне BMW пятой серии с проспекта Ветеранов петербургская полиция увидела мистификацию с прицелом почти на 2,8 миллиона рублей от страховой. За причастными ездили в Псков, но найти бизнес-седан это пока не помогло.

Он явился в полицию в предпоследнюю субботу августа и заявил об угоне коричневого BMW 530d. Седан 2016 года с псковскими номерами якобы исчез с проспекта Ветеранов, 122, в ночь на 21 августа. Дело возбудили в тот же день, по его следам выехали в Псковскую область.



Причастных к пропаже «пятёрки» задержали 24 сентября в городе Себеже. Все местные, в возрасте от 30 до 37 лет, по предварительным данным, не судимые. Старший работает механиком, младший официально не трудоустроен. У третьего своё ИП, связанное со сферой красоты.



После допросов и очных ставок фигурантом уголовного дел стал сам 31-летний заявитель. Себеж ему не чужой: по данным СПАРК, в Себежском районе зарегистрировано его ИП. Мужчину изобличили в том, что он выдумал угон BMW, чтобы получить страховую премию. Автомобиль он оценил в 2 миллиона 750 тысяч рублей. Машину ищут.

