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Стоянов ответил конспирологам, которые нашли третьего актёра в «Городке»

Участник «Городка» развенчал мифы о третьем актёре в программе

Юрий Стоянов делал «Городок» вдвоём с Ильей Олейниковым и никакого третьего равного актёра в программе не было. Хоть конспирологи и утверждают обратное в Сети.

На YouTube и в соцсетях некоторое время обсуждается некий актёр Владислав Петренко, который якобы был третьим участником программы «Городок» и умер прямо во время работы над проектом от сердечного приступа в 1993 году. Ему приписывают целую биографию — родился в 49-м году в Донецке, с 1970 года служит в Ленинградском ТЮЗе. Но Стоянов заявил, что никакого третьего актёра не было и в помине.

«В «Городке» много чего интересного, в нём можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него, — заявил Стоянов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» 26 сентября. — В «Городке» в основном снимались сотрудники «Городка», все вторые роли играли оператор, костюмерша, директор, водитель. Не помню я никакого Петренко. У нас бывала и массовка, бывали и вторые-третьи актёры, но это крайне редко. В «Городке» всё время было два человека в кадре, но никто не может вспомнить третьего, который был на равных? Пусть ищут».

Сатирическая программа «Городок» выходила на телеканале «Россия» с 1993 года. Её прекратили снимать в 2012 году после смерти Ильи Олейникова. А в 2013-м Стоянов заявил о закрытии проекта, потому что без Олейникова «Городка» быть не может.

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Комментарии (2)

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За некоторые сюжеты Городка нынче и посадить могут.
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