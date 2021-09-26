На YouTube и в соцсетях некоторое время обсуждается некий актёр Владислав Петренко, который якобы был третьим участником программы «Городок» и умер прямо во время работы над проектом от сердечного приступа в 1993 году. Ему приписывают целую биографию — родился в 49-м году в Донецке, с 1970 года служит в Ленинградском ТЮЗе. Но Стоянов заявил, что никакого третьего актёра не было и в помине.
«В «Городке» много чего интересного, в нём можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него, — заявил Стоянов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» 26 сентября. — В «Городке» в основном снимались сотрудники «Городка», все вторые роли играли оператор, костюмерша, директор, водитель. Не помню я никакого Петренко. У нас бывала и массовка, бывали и вторые-третьи актёры, но это крайне редко. В «Городке» всё время было два человека в кадре, но никто не может вспомнить третьего, который был на равных? Пусть ищут».
Юрий Стоянов развеял миф о третьем актёре «Городка». В соцсетях неоднократно обсуждалась конспирологическая версия о том, что в шоу был ещё один участник, который умер в 1993 году из-за сердечного приступа во время съёмок.https://t.co/lXzi8VEyLN pic.twitter.com/77gTeTeRDu— #говоритмосква (@govoritmsk) September 26, 2021
Сатирическая программа «Городок» выходила на телеканале «Россия» с 1993 года. Её прекратили снимать в 2012 году после смерти Ильи Олейникова. А в 2013-м Стоянов заявил о закрытии проекта, потому что без Олейникова «Городка» быть не может.