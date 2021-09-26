«Студентам предлагают участвовать в государственно важной деятельности». Учащихся СПбГУ отправляют переписывать население

«Филологи сообщают, что «практику» им предстоит проходить после пар, так как делать месячный пробел в расписании никто не собирается. По плану, который спустили сверху, каждый должен будет обойти 200 квартир в выбранном районе. Преподаватели и студенты, естественно, в шоке и явно не ожидали таких приколов», — сообщается в студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа».

Из приказа следует, что между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти подписано соглашение о взаимодействии при подготовке Всероссийской переписи населения. Руководители 35 направлений (от экономики до межъязыковой коммуникации) «должны предусмотреть» прохождение практики в соответствии с этим соглашением.

Некоторые из опрошенных «Фонтанкой» студентов уточнили, что на их факультетах практика в качестве переписчика носит рекомендательный характер. От неё можно отказаться.



На сайте СПбГУ сообщается, что можно устроиться в качестве контролера или переписчика, за месяц работы заплатят 18–20 тысяч рублей. «Для обучающихся участие в работе про организации переписи населения будет перезачтено в качестве практики (кроме 1 курса) независимо от направления обучения», — говорится в сообщении.



Вопрос практики обсуждался на последнем заседании Студенческого совета СПбГУ 24 сентября. Учащиеся сообщили, что третьекурсникам социально-гуманитарных специальностей пришло письмо об обязательной практике. «Такой вид практики не соответствует профилю обучения», — отметили студенты.



«Перепись населения организуется в масштабах Российской Федерации с привлечением вузов. Всеми вузами России заключено соглашение с Росстатом, студентам предлагают участвовать в государственно важной деятельности, — прокомментировала на заседании первый проректор Марина Лаврикова, уточнив, что практику по своей специальности и учебному плану студенты также смогут пройти. При этом университет должен обеспечить «определённую численность» переписчиков.

