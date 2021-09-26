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«Студентам предлагают участвовать в государственно важной деятельности». Учащихся СПбГУ отправляют переписывать население

Студенты СПбГУ будут участвовать во Всероссийской переписи населения

Студенты СПбГУ примут участие во Всероссийской переписи населения. Соответствующий приказ подписан первым проректором по учебной работе Мариной Лавриковой. Документ появился в распоряжении «Фонтанки» 26 сентября.

Из приказа следует, что между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти подписано соглашение о взаимодействии при подготовке Всероссийской переписи населения. Руководители 35 направлений (от экономики до межъязыковой коммуникации) «должны предусмотреть» прохождение практики в соответствии с этим соглашением.

«Филологи сообщают, что «практику» им предстоит проходить после пар, так как делать месячный пробел в расписании никто не собирается. По плану, который спустили сверху, каждый должен будет обойти 200 квартир в выбранном районе. Преподаватели и студенты, естественно, в шоке и явно не ожидали таких приколов», — сообщается в студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа».

Некоторые из опрошенных «Фонтанкой» студентов уточнили, что на их факультетах практика в качестве переписчика носит рекомендательный характер. От неё можно отказаться.

На сайте СПбГУ сообщается, что можно устроиться в качестве контролера или переписчика, за месяц работы заплатят 18–20 тысяч рублей. «Для обучающихся участие в работе про организации переписи населения будет перезачтено в качестве практики (кроме 1 курса) независимо от направления обучения», — говорится в сообщении.

Вопрос практики обсуждался на последнем заседании Студенческого совета СПбГУ 24 сентября. Учащиеся сообщили, что третьекурсникам социально-гуманитарных специальностей пришло письмо об обязательной практике. «Такой вид практики не соответствует профилю обучения», — отметили студенты.

«Перепись населения организуется в масштабах Российской Федерации с привлечением вузов. Всеми вузами России заключено соглашение с Росстатом, студентам предлагают участвовать в государственно важной деятельности, — прокомментировала на заседании первый проректор Марина Лаврикова, уточнив, что практику по своей специальности и учебному плану студенты также смогут пройти. При этом университет должен обеспечить «определённую численность» переписчиков.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу вуза.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках. На сайте «Госуслуги» её проведут с 15 октября по 8 ноября.

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Комментарии (5)

266276490
Забрить всех в солдаты.
SNOW
Государство в очередной раз четко показало во что оно оценивает образование, и личные права студентов- граждан РФ. Как крепостных можно отправить куда угодно. Особенно будут тронуты родители студентов, которые оплачивают их учебу.
Набеглов
Я бы еще школьников привлек, им тоже практика нужна. Если поставили цель все запороть так уж чтоб наверняка
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