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Волонтеры и дорожники шесть часов успокаивали раненую собаку на КАД

Скриншот видео ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Скриншот видео ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На кольцевой автодороге Петербурга вечером 23 сентября организовали целую спасательную операцию, чтобы помочь раненой собаке. В ожидании кинологов волонтеры и дорожники около шести часов дежурили на месте, обеспечивая безопасность.

Как сообщает 24 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17 часов четверга в дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от волонтера о том, что на 24-м километре КАД в разделительной полосе за отбойником лежит взрослая собака с поврежденной лапой. На место выехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации АО ПО «РосДорСтрой». Там уже находилась еще одна волонтер. Дорожники помогли собаке безопасно выбраться из разделительной полосы.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напуганная собака дружелюбия не проявляла, поэтому было решено вызвать специалистов-кинологов. Для безопасности всех участников операции на место пригнали машину прикрытия со стробоскопами и дорожными знаками, а также привезли рабочих на случай, если волонтерам потребуется помощь.

Кинологи прибыли к одиннадцати часам вечера. Дорожники перекрыли третью полосу внутреннего кольца КАД, чтобы им можно было безопасно остановить машину и погрузить животное. Собаку усыпили, перенесли в автомобиль и доставили в ветеринарную клинику. Сейчас ей оказывают необходимую профессиональную помощь.

Скриншот видео ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Скриншот видео ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (19)

Мillemelle
просто спасибо, за такую операцию по спасению собаки.
vfhbr
Респект дорожникам и волонтерам! А с кинологами непонятно, ведь они служат в полиции. Почему же они ехали так много часов. Надеюсь, не потому что у полиции бензин закончился.
265115965
Не проще ли было пристрелить?
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