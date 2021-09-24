На кольцевой автодороге Петербурга вечером 23 сентября организовали целую спасательную операцию, чтобы помочь раненой собаке. В ожидании кинологов волонтеры и дорожники около шести часов дежурили на месте, обеспечивая безопасность.

Как сообщает 24 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17 часов четверга в дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от волонтера о том, что на 24-м километре КАД в разделительной полосе за отбойником лежит взрослая собака с поврежденной лапой. На место выехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации АО ПО «РосДорСтрой». Там уже находилась еще одна волонтер. Дорожники помогли собаке безопасно выбраться из разделительной полосы.