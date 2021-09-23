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Росгвардия показала, как уничтожают 100-килограммовый фугас с улицы Будённого

100-килограммовый фугас времен войны уничтожили на полигоне под Петербургом. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

В ведомстве показали, как взрывотехники готовятся к подрыву и сам взрыв фугасной бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

пресс-служба Росгвардии

«Фонтанка» писала о том, что неразорвавшийся снаряд весом более 100 килограммов нашли на прошлой неделе при проведении земляных работ на проспекте Будённого в Стрельне. На полигон его везли на специализированном транспорте в сопровождении наряда ГИБДД.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Для 100 кг как-то совсем маленький БУМ, как хорошая петарда🤔
Mr.Long
"фугас с улицы Будённого"

Проспект, а не улица.

Найдите уже вменяемого редактора!
alexadmin
Надо его было ногой с разбега!
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