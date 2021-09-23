100-килограммовый фугас времен войны уничтожили на полигоне под Петербургом. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.
В ведомстве показали, как взрывотехники готовятся к подрыву и сам взрыв фугасной бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.
пресс-служба Росгвардии
«Фонтанка» писала о том, что неразорвавшийся снаряд весом более 100 килограммов нашли на прошлой неделе при проведении земляных работ на проспекте Будённого в Стрельне. На полигон его везли на специализированном транспорте в сопровождении наряда ГИБДД.