100-килограммовый фугас времен войны уничтожили на полигоне под Петербургом. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.



В ведомстве показали, как взрывотехники готовятся к подрыву и сам взрыв фугасной бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.