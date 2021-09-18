Сотрудники МЧС и Росгвардии вывезли из Красносельского района на полигон в области 100-килограммовую бомбу времен ВОВ.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 18 сентября, прошлой ночью во время проведения земляных работ рабочие нашли крупный ржавый металлический предмет длиной около метра, внешне похожий на боеприпас времён войны.
На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые после осмотра установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии. Масса снаряда составляла около 100 килограммов.
Находку погрузили на специализированный транспорт и вывезли для уничтожения на полигон, расположенный в Ленинградской области.