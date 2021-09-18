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На юге Петербурга копали землю: искали трубу, а нашли бомбу весом 100 килограммов

На проспекте Буденного нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Сотрудники МЧС и Росгвардии вывезли из Красносельского района на полигон в области 100-килограммовую бомбу времен ВОВ.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 18 сентября, прошлой ночью во время проведения земляных работ рабочие нашли крупный ржавый металлический предмет длиной около метра, внешне похожий на боеприпас времён войны.

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На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые после осмотра установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии. Масса снаряда составляла около 100 килограммов.

Находку погрузили на специализированный транспорт и вывезли для уничтожения на полигон, расположенный в Ленинградской области.

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Комментарии (1)

Swebaka
Сколько ж ещё этой дряни по всей земле... Лежит и не даёт зажить её ранам...
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