Русский музей вводит «экскурсии наоборот». Обсуждать искусство мечтают взглядами и жестами

23 сентября в Русском музее прошла первая арт-медиация по художественной выставке. Это как экскурсия наоборот: посетители музея не просто слушают экскурсовода, а сами обсуждают произведения искусства, выстраивают собственные художественные теории, спорят. Теперь купить билет на арт-медиацию можно наравне с традиционной экскурсией. Услугу можно оплатить «Пушкинской картой».

«Задачи экскурсовода и медиатора — разные. И то, и другое требует высочайшего профессионализма, — рассказывает главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Бойко. — Музей приглашает на экскурсию, чтобы передать вам какую-то информацию. Медиация — это новый опыт, непредсказуемый».



Специалист отмечает, что медиатору иногда сложно разговорить людей, заставить их раскрыться. Это связано с российским менталитетом, считает он.

«Арт-медиация — это доверительный диалог о насущном в художественном пространстве музея. У нас публика с трудом идет на контакт, очень трудно ее раскочегарить — это особенность нашей страны, нашего региона. Медиатор должен создать ситуацию, когда люди ему доверяют. Но если человек сознательно купил билет на медиацию, потратил 700 рублей, значит он, скорее всего, готов участвовать, говорить, меняться суждениями».

Впервые петербуржцы массово познакомились с новым форматом музейной деятельности во время «Манифесты 10». Эта крупнейшая европейская биеннале современного искусства проходила в Петербурге в 2014 году. Тогда в Эрмитаже, Главном штабе и других традиционных пространствах разместились работы молодых художников со всего мира. Новому искусству требовались и проводники нового формата. Посетителей фестиваля удивляли не только необычные работы, но и странные экскурсии, где молодые ведущие не рассказывали о том, «что хотел сказать автор», а заставляли посетителей самих отвечать на вопросы: «Что вы видите в этом произведении, какие чувства оно у вас вызывает?» Люди поняли, что можно высказывать собственную точку зрения и не быть высмеянным, более того: нет единственно правильной трактовки искусства.

