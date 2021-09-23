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ЦИК потребует от Петербурга через суд отменить итоги голосования на выборах в Госдуму по пяти избирательным участкам

Центризбирком намерен потребовать от петербургского избиркома обратиться в суд, чтобы отменить итоги выборов в Государственную думу по пяти избирательным участкам. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 23 сентября.

По словам Памфиловой, петербургский избирком и окружные избирательные комиссии слишком быстро подвели итоги выборов в Государственную думу, не учтя всех жалоб. В частности, она обратила внимание на участок №1379 в Московском районе, где нашли в сейфе стопку заполненных бюллетеней, а затем председатель УИК попросила всех выйти из-за проведения дезинфекции, а камеру видеонаблюдения закрыли картонкой.

Также Памфилова указала на УИКи №757, 758, 771, где ночью сейфы увезли из-под камер. Отметила она и №1991, где председатель комиссии во время эвакуации проник в помещение, а сейф-пакет был поврежден.

«Мы предлагаем обязать окружные избирательные комиссии обратиться в суд, чтобы отменить итоги по выборам в Госдуму по этим участкам», — добавила Памфилова. Также она обратилась по этим случаям в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию также обязали уволить глав теризбиркомов, которые организовывали выборы в округах 212 и 218.

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Комментарии (13)

graail
А себя ЦИК не хочет УПРАЗДНИТЬ.
Boris_93*1
Скорее всего "требования отменить" будут умышленно :) написаны юридически безграмотно и суду только и останется что послать таких " требовальщиков " , после чего истечёт срок давности . Ну и вообще зачем такой "главный избирком " если его хотелки не выполняют нижестоящие - только что-б красиво послать страждущих )
262370901
А почему не по всей России? Назовите хоть один субъект, где ворюги не обделались?
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