ЦИК потребует от Петербурга через суд отменить итоги голосования на выборах в Госдуму по пяти избирательным участкам

По словам Памфиловой, петербургский избирком и окружные избирательные комиссии слишком быстро подвели итоги выборов в Государственную думу, не учтя всех жалоб. В частности, она обратила внимание на участок №1379 в Московском районе, где нашли в сейфе стопку заполненных бюллетеней, а затем председатель УИК попросила всех выйти из-за проведения дезинфекции, а камеру видеонаблюдения закрыли картонкой.



Также Памфилова указала на УИКи №757, 758, 771, где ночью сейфы увезли из-под камер. Отметила она и №1991, где председатель комиссии во время эвакуации проник в помещение, а сейф-пакет был поврежден.

