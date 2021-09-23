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KIA заехала под грузовик на КАД у развязки с Пискаревским проспектом

Легковой автомобиль догнал фуру на кольцевой автодороге Петербурга днем 23 сентября. Капот машины превратился в гармошку до лобового стекла.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у развязки с Пискаревским проспектом на КАД легковой автомобиль KIA врезался сзади в большегруз MAN. На кадрах с места ДТА видно, что у «КИА» серьезно повреждена передняя часть.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что информация об аварии поступила около 12:28. Попутные легковой и грузовой автомобили столкнулись в первой полосе на 34-м километре внешнего кольца КАД. Пострадавших в ДТП нет. К настоящему времени участники уже разъехались.

Отметим, что стоять на КАД — дело опасное. Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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