FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В сквере у Венеры Коломенской появились новые арт-объекты

В сквере в Коломне, который временно лишился статуи Венеры, появились новые достопримечательности. Фигурки из керамики размещены на стене дома в Дровяном переулке, говорится на странице сообщества «Добрососедство Коломны» в Instagram.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

На них изображены «персонажи Коломны», рассказала «Фонтанке» петербургский художник-керамист Ольга Гендель. Среди них балерины и музыканты, которых часто можно встретить в этом районе, владелица цветочного магазина, кот и птица. Есть и мифологические персонажи — Купидон и Психея.

«Когда я прочитала, что Венеру Коломенскую реставрируют, я сделала Купидона и подумала, что это её сын и надо его туда приделать. Потом появилась Психея, а потом родилась идея персонажей Коломны», — рассказала Ольга Гендель.

Со временем коллекция будет пополняться. «Эти старые стены с отпечатком времени просят какой-то акцент», — говорит художник.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

До конца осени в сквер в Дровяном переулке вернется и Венера Коломенская. Эта скульптура — одна из неформальных достопримечательностей Коломны. Ее особенность в регулярной смене облика: ей раскрашивали глаза и волосы, надевали на неё одежду и даже противогаз.

6 июня статую демонтировали, чтобы отправить на реставрацию. Работы инициировали местные жители, чтобы спасти ее от сноса.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний