На них изображены «персонажи Коломны», рассказала «Фонтанке» петербургский художник-керамист Ольга Гендель. Среди них балерины и музыканты, которых часто можно встретить в этом районе, владелица цветочного магазина, кот и птица. Есть и мифологические персонажи — Купидон и Психея.
«Когда я прочитала, что Венеру Коломенскую реставрируют, я сделала Купидона и подумала, что это её сын и надо его туда приделать. Потом появилась Психея, а потом родилась идея персонажей Коломны», — рассказала Ольга Гендель.
Со временем коллекция будет пополняться. «Эти старые стены с отпечатком времени просят какой-то акцент», — говорит художник.
До конца осени в сквер в Дровяном переулке вернется и Венера Коломенская. Эта скульптура — одна из неформальных достопримечательностей Коломны. Ее особенность в регулярной смене облика: ей раскрашивали глаза и волосы, надевали на неё одежду и даже противогаз.
6 июня статую демонтировали, чтобы отправить на реставрацию. Работы инициировали местные жители, чтобы спасти ее от сноса.