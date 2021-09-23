На них изображены «персонажи Коломны», рассказала «Фонтанке» петербургский художник-керамист Ольга Гендель. Среди них балерины и музыканты, которых часто можно встретить в этом районе, владелица цветочного магазина, кот и птица. Есть и мифологические персонажи — Купидон и Психея.



«Когда я прочитала, что Венеру Коломенскую реставрируют, я сделала Купидона и подумала, что это её сын и надо его туда приделать. Потом появилась Психея, а потом родилась идея персонажей Коломны», — рассказала Ольга Гендель.