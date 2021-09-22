Смертельная авария произошла в ночь на 22 сентября в Лодейнопольском районе Ленобласти. Спасателям пришлось вызволять из разбитой машины пострадавшего.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, на 8-м километре автодороги Доможирово — Алеховщина водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в дерево. На фото с места ДТП видно, что машина получила сильные повреждения.
В результате водитель «Лады» погиб на месте. Его пассажир пострадал, но остался жив. Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля деблокировали его из машины и передали медикам.