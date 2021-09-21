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Стрелял в замочную скважину. Преподаватель пермского вуза рассказала, как вместе со студентами защищалась от убийцы

Лектор во время стрельбы в Перми спасала студентов

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала о том, что происходило в её аудитории, когда в вуз вошёл стрелок.

В понедельник в 11:30 по местному времени (9:30 мск) у Юминовой началась лекция для студентов химического факультета. «Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь № 2), один из них — в замочную скважину, второй — в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха», — цитирует 21 сентября РИА Новости слова Юминовой.

Дверь была прикрыта, стрелка ни она, ни студенты не видели. «Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая — в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне», — вспоминает преподаватель.

После этого Юминова связалась с полицией. «Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали», — рассказала преподаватель.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. 21 сентября ему ампутировали ногу.

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Комментарии (5)

DimDimych
"Ярость" Кинга у нас еще не запретили? В штатах, вроде, запрещена. С одной стороны - это одно из самых сильных произведений Кинга, с другой стороны, такие произведения могут подтолкнуть психически неуравновешенных подростков (да и не только подростков) к подобным действиям. Тем более, что для шутера в романе всё закончилось хорошо.
Савва Морозов
есть же и там умные, а не чудик, который продолжал лекцию. 6 человек убиты, 29 пострадали, а могло быть больше, если бы не она.
265055770
"стрелки ни она, ни студенты не видели". Стрелка?
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