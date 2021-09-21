Стрелял в замочную скважину. Преподаватель пермского вуза рассказала, как вместе со студентами защищалась от убийцы

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала о том, что происходило в её аудитории, когда в вуз вошёл стрелок.
В понедельник в 11:30 по местному времени (9:30 мск) у Юминовой началась лекция для студентов химического факультета. «Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь № 2), один из них — в замочную скважину, второй — в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха», — цитирует 21 сентября РИА Новости слова Юминовой.
Дверь была прикрыта, стрелка ни она, ни студенты не видели. «Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая — в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне», — вспоминает преподаватель.
После этого Юминова связалась с полицией. «Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали», — рассказала преподаватель.