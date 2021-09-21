Стрелял в замочную скважину. Преподаватель пермского вуза рассказала, как вместе со студентами защищалась от убийцы

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала о том, что происходило в её аудитории, когда в вуз вошёл стрелок.



В понедельник в 11:30 по местному времени (9:30 мск) у Юминовой началась лекция для студентов химического факультета. «Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь № 2), один из них — в замочную скважину, второй — в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха», — цитирует 21 сентября РИА Новости слова Юминовой.

