Петербургские метростроевцы за 2 недели пройдут медосмотр для трудоустройства в новую компанию

Как сообщили 21 сентября в МССС, до 4 октября осмотр пройдет в нескольких подразделениях «Метростроя»: Управление механизации, ГСУ, ГСУ «Адмиралтейское» и ОП «Тоннельный отряд». Первые медосмотры уже были организованы накануне на заводе ЖБИ. Их прошли 195 работников.



Ранее сотрудников «Метростроя» начали знакомить с проектами трудовых контрактов МССС. Кроме того, предполагаемый новый подрядчик начал закупочную кампанию, она составит полмиллиарда рублей в 2021 году.



Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.

