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Петербургские метростроевцы за 2 недели пройдут медосмотр для трудоустройства в новую компанию

Работники ОАО «Метрострой» до 4 октября пройдут медосмотры для трудоустройства в АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Часть уже прошла.

Как сообщили 21 сентября в МССС, до 4 октября осмотр пройдет в нескольких подразделениях «Метростроя»: Управление механизации, ГСУ, ГСУ «Адмиралтейское» и ОП «Тоннельный отряд». Первые медосмотры уже были организованы накануне на заводе ЖБИ. Их прошли 195 работников.

Ранее сотрудников «Метростроя» начали знакомить с проектами трудовых контрактов МССС. Кроме того, предполагаемый новый подрядчик начал закупочную кампанию, она составит полмиллиарда рублей в 2021 году.

Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.

«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей.

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы».

МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. Чиновники утверждают, что готовы трудоустроить в МССС сотрудников «Метростроя», туда же должно перейти имущество должника, необходимое для строительства.

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