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Петербург готовится к осеннему паводку. Гидротехнические сооружения будут проверять до октября

В Петербурге до начала октября будут готовиться к осеннему паводку

В преддверии осеннего паводка в Петербурге проверят наиболее значимые гидротехнические сооружения. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

«Перед осенними и весенними паводками в городе проводится целый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жителей. Проверки и плановые работы помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений», — объяснил губернатор Александр Беглов.

Комиссия, в составе которой находятся представители городского комитета по природопользованию, МЧС и районных администраций, начала осмотр отвода реки Дачной в реку Красненькую, а также двух плотин с водосбросным устройством в Кировском районе. Представители ведомств в числе прочих планируют обследовать плотину Ржевского гидроузла, плотину на реке Кузьминке и водосброс в Сестрорецке.

Смотр продлится до 1 октября. За это время специалисты убедятся в работоспособности подъемных механизмов, целостности конструкций, проверят, действуют ли затворы. Помимо этого убедятся, что крупногабаритный мусор и другие предметы не мешают проточности водоемов.

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