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Петербуржец на Toyota улетел в дерево, уворачиваясь от встречки при обгоне. Сам погиб, а пассажирка пострадала

Водитель автомобиля погиб при обгоне в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло вечером 19 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Неудачный обгон стал последним для автомобилиста из Петербурга.

Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 18:50 воскресенья на 8-м километре автодороги Молодежное — Верхнее Черкасово 25-летний житель Петербурга, работающий инженером в частной фирме, на автомобиле Toyota Windom пошел на обгон на участке, где это разрешено. Однако благополучно завершить маневр ему не удалось: во избежание столкновения со встречным транспортом он съехал в левый кювет, где врезался в дерево.

В результате молодой водитель «Тойоты» погиб на месте. Его 22-летняя пассажирка получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

По факту произошедшего ведется проверка.

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