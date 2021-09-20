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В Минприроды утвердили перечень самых «грязных» предприятий России

В перечень наиболее загрязняющих предприятий России включено 487 объектов

Минприроды РФ утвердило перечень самых «грязных» предприятий России. Всего в этот список вошли 487 объектов. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 20 сентября, заявил глава ведомства Александр Козлов.

«Сейчас в нашем распоряжении есть перечни опасных или, как мы их называем, приоритетных загрязняющих веществ, которые надо устранять прежде всего. Утвержден перечень самых «коптящих» предприятий — их получилось 487», — отметил Козлов.

По словам главы Минприроды, часть вошедших в список предприятий уже начали модернизовать свое производство, заключив соглашения на сумму более 495 млрд рублей. Уже более половины этой суммы израсходовано на мероприятия по снижению выбросов, — подчеркнул Козлов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минприроды также назвали самые грязные реки России. В этот список в том числе вошли и водоёмы Петербурга.

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