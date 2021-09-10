В Минприроды назвали самые грязные реки России. Водоёмы Петербурга тоже есть в списке

Минприроды опубликовало список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году. Возглавляют его Обь, Волга и Амур. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», на который 10 сентября ссылается РИА Новости.



В частности, по данным Минприроды, на Оби за прошлый год произошло в общей сложности 792 случая сильного загрязнения воды, на Волге — 925, на Амуре — 127. Далее в списке следуют Днепр — 121 случай, Енисей — 141, Урал — 51, Дон — 27, Терек — 43, Печора — 32 и Колыма — 11.

