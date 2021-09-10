В Минприроды назвали самые грязные реки России. Водоёмы Петербурга тоже есть в списке

Минприроды опубликовало список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году. Возглавляют его Обь, Волга и Амур. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», на который 10 сентября ссылается РИА Новости.
В частности, по данным Минприроды, на Оби за прошлый год произошло в общей сложности 792 случая сильного загрязнения воды, на Волге — 925, на Амуре — 127. Далее в списке следуют Днепр — 121 случай, Енисей — 141, Урал — 51, Дон — 27, Терек — 43, Печора — 32 и Колыма — 11.
Также в докладе отмечается, что 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, Камчатского, Красноярского и Приморского краев.
73% всех случаев загрязнения связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. При этом доля загрязнения тяжёлыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев высокого загрязнения, уточнили в Минприроды.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России также зафиксировано максимальное за прошедшие 17 лет число загрязнений воздуха.