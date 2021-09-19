Что случается в полнолуние. В Петербурге выступил Театр танца Пины Бауш

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В середине сентября петербуржцам посчастливилось увидеть спектакль «Полнолуние» легенды современной хореографии Пины Бауш: Александринский театр вопреки пандемии смог привезти на гастроли Театр танца Вупперталя из Германии.

Рассказывать о «Полнолунии» Пины Бауш — все равно что рецензировать спектакли Станиславского: она уже давно заняла свое место среди творцов, полностью изменивших мир театра. Она так соединяла танец и драматический театр, что даже не умеющие читать язык пластики зрители понимали, о чем идет речь. Она выбирала актеров не по внешности, в отличие от балета, ставила даже на подростков и стариков. В ее труппе танцоры разных национальностей, очень разного телосложения. Пина Бауш сочиняла движения так, словно копировала их из обычной жизни и доводила до идеальной формулы — формулы характера персонажа, формулы взаимоотношений между людьми.



Ее стиль мгновенно узнают по костюмам — мужчины в обычных штанах, пиджаках и рубашках, а героини неизменно одеты в роскошные вечерние платья с глубокими декольте. В сценографии она часто использовала природные стихии — настоящие деревья, воду, камень. И все это, конечно, есть в «Полнолунии». Однако это не картина и не кино, а живой спектакль, где все зависит от диалога между актерами и зрителями здесь и сейчас. С 2009 года, когда Пина Бауш ушла из жизни, прошло больше десяти лет. Как смотреть спектакль во время пандемии, довольно сильно изменившей людей? Актуален ли он, вызывает ли прежние эмоции или стал музейным объектом? Справляются ли актеры, тела которых время не щадит, со своими партиями до сих пор?

«В полнолуние можно пить и не пьянеть», — на чистом русском объясняет дама в роскошном розовом платье, с улыбкой, внимательно глядя в зал. Первое, что поражает, — Театр танца Вупперталя не стал включать бегущую строку или делать синхронный перевод. Специально для гастролей они выучили свои реплики на русском языке, чтобы быть понятными зрителям. Это первая самая простая вещь, показывающая их отношение к делу. Они очень внимательно слушают зал, вглядываются в него, словно спрашивают: «Как вы сегодня?» Иногда это выражается в словах, иногда в жестах: возьмет кто-то из зрителей апельсин, который им предлагают с авансцены, или нет? Все это — частные проявления того, что обычно называют способом существования на сцене.



Если кому-то доводилось видеть танцоров японского буто, то ему легко будет понять, о каких тонких мирах сейчас идет речь. Это особое качество движения, когда каждый жест заставляет пространство вибрировать. Это абсолютная включенность в настоящее. Большую часть спектакля на сцене идет дождь, и в постоянном взаимодействии актеров со стихией воды сквозит что-то более близкое к шаманству, к ритуалу, чем к театру.

И пусть мы говорим о сложных на первый взгляд вещах, но это совершенно не значит, что спектакль серьезный. Здесь нет нарратива, однако множество соло, дуэтов и общих сцен складываются в сюжет об одиночестве и бегстве от него — в отношения с другими людьми. Как на вечеринке, здесь происходят постоянные встречи, показаны самые разные варианты взаимодействий — и они доведены до абсурда, в них много иронии. К примеру, женщина тренирует мужчин расстегивать лифчик на время. Или мужчина подбегает к женщине, шлепает ее по попе, но слишком сильно ударяется, корчась, хватается за собственную руку, машет ею, — и девушка, испугавшись, его утешает. Это та карнавальная стихия, где все переворачивается с ног на голову.

Автор: TANZweb/Vimeo

И, конечно, невозможно не сказать о той самой даме в розовом, первой заговорившей на русском. Актрисе уже много лет, и время беспощадно оставило след на ее теле, пусть все еще очень красивом. Но стоит ей начать свое соло, как происходит что-то совершенно невероятное: сквозь старость явно видится молодая, красивая, сексуальная женщина, словно время над ней не властно. Какие тренинги делают актеры Пины Бауш? Как им удается держать спустя много лет и много морщин такой уровень включённости — совершенно непонятно.

Автору статьи повезло увидеть не только один из последних спектаклей Пины Бауш, но и первый, поставленный после ее смерти «Since she…» режиссером и хореографом Димитрисом Папаиоанну. Это была история про Аид, в который спустилась труппа: здесь много цитировали Пину, однако в мрачном царстве воспоминаний возникали новые эпизоды с участием молодых актеров коллектива, исполнявших другую хореографию. Этот спектакль словно открывал новую дорогу для Театра танца Вупперталя — Пина Бауш ушла, но труппа смогла сохранить ключи к самому важному — невероятному мастерству, благодаря которому во время спектакля жизнь ощущается так остро. И пока так происходит — Театр танца Вупперталя никогда не станет музеем.



Софья Козич, специально для «Фонтанки.ру»

