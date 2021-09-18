Вид одной из главных достопримечательностей Парижа поменялся: Триумфальная арка, венчающая знаменитые Елисейские поля, полностью завернута в перерабатываемый полипропилен. В таком виде она простоит до 3 октября.

Художественная акция болгарского автора Христо Явашева, творившего вместе со своей супругой Жанной-Клод, была запланирована еще при его жизни, но переносилась из-за коронавируса. Он не дожил до нее немногим более года.

Первый раз об упаковке арки Явашев задумался в 1961 году, когда жил неподалеку — тогда же он создал первый фотомонтаж объекта. То, что Христо не застал реализацию проекта, не означает, что он не видел свою мечту воплощенной: ранее супруги оборачивали здание Рейхстага в Берлине, Новый мост в Париже и монументы в Милане.



Своими акциями Христо и Жанна-Клод хотели включить в художественное пространство здания и объекты, ранее не воспринимаемые в таком ключе. В одном из совместных интервью авторы говорили, что упаковка зданий позволяет скрыть от глаз незначительные подробности, сконцентрировав внимание на абстрактной сущности объекта и его пропорциях.

«Эти проекты — о свободе, — говорил Христо. — Они появились не потому, что президент, страна или какая-то корпорация хотят, чтобы они были. Это чистая демонстрация креативности. Никто не может купить эти работы, никто не может продавать на них билеты — даже мы сами: эти работы нам не принадлежат. Они настолько свободны, что не могут остаться, потому что свобода — враг обладания, а обладание — и есть постоянство».