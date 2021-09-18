Вышел из кустов и попал под электричку. Состав из Петербурга сбил человека, переходившего пути

Транспортная полиция устанавливает личность мужчины, которого ночью 18 сентября сбила электричка в районе Большой Ижоры.

Как сообщает 47news, ЧП произошло на путях после полуночи в нескольких метрах от переезда на улице Астанина в Большой Ижоре.

По предварительным данным, мужчина в камуфляже вышел на рельсы из-за кустов, машинист электропоезда Петербург — Калище не успел затормозить.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги изданию подтвердили наезд, отметив, что машинист применял звуковые сигналы, чтобы предупредить пешехода, но ни это, ни экстренное торможение не спасло его от травм, не совместимых с жизнью.