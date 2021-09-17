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Вечер пятницы в Петербурге отличился необычными пробками

Дороги Петербурге в вечерний час пик 17 сентября оказались загружены всего на пять баллов. Это на два балла меньше обычного и соответствует скорее летним будням, чем осеннему ажиотажу.

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По данным «Яндекс.Пробок», особых заторов в городе практически нет. Пробки наблюдаются на юге КАД: около четырех километров «покраснели» на внешнем кольце от Софийской улицы до проспекта Обуховской Обороны и на внутреннем от Софийской до Московского шоссе. Из-за ДТП плотно на Витебском проспекте от улицы Орджоникидзде до Дунайского проспекта. Тесновато в центре и на проспекте Испытателей у метро «Пионерская» и Светлановской площади.

Пробки в Петербурге 17 сентября аномально маленькие с самого утра. В утренний час пик загруженность дорог составила всего 4 балла. Столько же было и днем, и для сентября это на один балл меньше обычного показателя. Самыми загруженными улицами днем были Невский проспект (шесть баллов к площади Александра Невского и семь баллов к Дворцовой площади), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны — там было шесть баллов.

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