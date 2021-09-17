В утренний час пик загруженность достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», хотя в предыдущие дни было по 6 баллов. По данным на 10:25, она составляет вообще «зелёные» 3 балла против обычных 4–5.
Даже на КАД нет ни одной пробки. Самая длинная сегодняшняя пробка не дотянула даже до 4 километров. Топ-5 утренних пробок от «Яндекса» выглядит так.
- 7:43, Колтушское шоссе от Центральной улицы до КАД, 3,6 км;
- 9:43, Приморский проспект от ЗСД до улицы Академика Шиманского, 3,3 км;
- 8:55, Воскресенская набережная, набережная Кутузова и Дворцовая набережная от Водопроводного переулка до Троицкого моста, 2,6 км;
- 8:39, Токсовское шоссе от остановки «Токсовское шоссе» до КАД, 2,6 км;
- 9:07, Московское шоссе от 3-го Бадаевского проезда до поворота к заводу Foxconn, 2,5 км.
На ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Пискарёвский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).