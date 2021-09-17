FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Аномалия на дорогах Петербурга. Пробок нет даже на КАД

Загруженность дорог Петербурга неожиданно мала

На улицах Петербурга утром в пятницу, 17 сентября, на удивление пусто, как будто вернулось лето или началось воскресенье.

В утренний час пик загруженность достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», хотя в предыдущие дни было по 6 баллов. По данным на 10:25, она составляет вообще «зелёные» 3 балла против обычных 4–5.

ПоделитьсяПоделиться

Даже на КАД нет ни одной пробки. Самая длинная сегодняшняя пробка не дотянула даже до 4 километров. Топ-5 утренних пробок от «Яндекса» выглядит так.

  • 7:43, Колтушское шоссе от Центральной улицы до КАД, 3,6 км;
  • 9:43, Приморский проспект от ЗСД до улицы Академика Шиманского, 3,3 км;
  • 8:55, Воскресенская набережная, набережная Кутузова и Дворцовая набережная от Водопроводного переулка до Троицкого моста, 2,6 км;
  • 8:39, Токсовское шоссе от остановки «Токсовское шоссе» до КАД, 2,6 км;
  • 9:07, Московское шоссе от 3-го Бадаевского проезда до поворота к заводу Foxconn, 2,5 км.

На ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Пискарёвский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Opus
Вчера тоже было неожиданно пусто
262232801
Потому что школы не работают из-за выборов.
Alex3nev
Чего аномального? Почти все школы закрыты из-за выборов. Вот и пробок нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний