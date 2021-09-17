Молодой мужчина пришел на избирательный участок № 1615, который располагается в школе № 77 на улице Блохина (Петроградский район). По свидетельствам наблюдателей, он получил четыре бюллетеня, зашел в кабинку для голосования, а оттуда вышел уже с восемью листами.
«Видео я сняла в 16:34. Мы позвали наряд. Полиция его задержала, мы написали заявление, я свидетельница. Он пытался убежать, но полиция его схватила и за белы рученьки вывели. Полиция забрала бюллетени, которые были при нем», — рассказала «Фонтанке» очевидец, член территориальной комиссии № 54 с правом совещательного голоса Анастасия Шилова.
Она пояснила, что опустить в урну для голосования бюллетени посетитель не успел — наблюдательница закрыла рукой прорезь.
Член ТИК №54
«Я во всем сознаюсь. Если нужно, я скажу паспортные данные, имя и фамилию. Да, я получал [бюллетени] не на участке...», — сказал он на камеру. Он добавил, что получил бюллетени в запечатанном конверте у станции метро «Автово».
Голосование будет проходить каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
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