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В Петербурге на выборах полиция задержала мужчину со стопкой бюллетеней. Он во всем сознался на камеру

На избирательном участке в Петербурге задержали мужчину со стопкой бюллетеней

В Петербурге на избирательном участке задержали молодого человека с восемью бюллетенями — вдвое больше, чем он по закону мог опустить в урну как избиратель. Об этом 17 сентября в своем телеграм-канале сообщила петербурженка Ирина Фатьянова.

Молодой мужчина пришел на избирательный участок № 1615, который располагается в школе № 77 на улице Блохина (Петроградский район). По свидетельствам наблюдателей, он получил четыре бюллетеня, зашел в кабинку для голосования, а оттуда вышел уже с восемью листами.

«Видео я сняла в 16:34. Мы позвали наряд. Полиция его задержала, мы написали заявление, я свидетельница. Он пытался убежать, но полиция его схватила и за белы рученьки вывели. Полиция забрала бюллетени, которые были при нем», — рассказала «Фонтанке» очевидец, член территориальной комиссии № 54 с правом совещательного голоса Анастасия Шилова.

Она пояснила, что опустить в урну для голосования бюллетени посетитель не успел — наблюдательница закрыла рукой прорезь.

Член ТИК №54

«Я во всем сознаюсь. Если нужно, я скажу паспортные данные, имя и фамилию. Да, я получал [бюллетени] не на участке...», — сказал он на камеру. Он добавил, что получил бюллетени в запечатанном конверте у станции метро «Автово».

Голосование будет проходить каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (16)

265055770
И в чем же он сознался?
nuga
Пора сворачивать трехдневную дуньку кулакову
Викторино
Наверняка это была согласованная провокация - лишние бюллетени были от "Голоса", иноагента. Достаточно посмотреть имеющийся в сети инструктаж " Голосом" этих чундриков, котовых за 3 копейки родине гадить. Думаю, пора признавать этих голосистых нежелательной организацией.
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