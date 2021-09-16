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Следите за табло. На развязке КАД в Мурино будут перекрывать все съезды по очереди

Ремонт дороги перекроет все съезды на развязке КАД в Мурино

Дорожные работы две недели будут перекрывать съезды на развязке кольцевой автодороги с трассой Петербург — Матокса. Водителям стоит внимательно следить за табло, чтобы не упереться в тупик.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 сентября по 3 октября ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять колейность покрытия проезжей части на развязке в Мурино, в связи с чем будут поочередно полностью перекрывать движение по всем съездам. Сначала их будут закрывать на ночь для фрезерования, а затем на сутки для укладки нового асфальта.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Информацию о перекрытии съездов выведут на табло и знаки переменной информации. Объехать участки можно будет по оставшимся съездам, соседним развязкам с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом и улично-дорожной сети Петербурга и Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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