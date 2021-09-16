Как сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 сентября по 3 октября ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять колейность покрытия проезжей части на развязке в Мурино, в связи с чем будут поочередно полностью перекрывать движение по всем съездам. Сначала их будут закрывать на ночь для фрезерования, а затем на сутки для укладки нового асфальта.
Информацию о перекрытии съездов выведут на табло и знаки переменной информации. Объехать участки можно будет по оставшимся съездам, соседним развязкам с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом и улично-дорожной сети Петербурга и Ленобласти.