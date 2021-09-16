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Пользователи сообщают о восстановлении работы Google.docs

Сервис Google.docs восстановил свою работу. Об этом 16 сентября «Фонтанке» рассказали интернет-пользователи.

Накануне портал GlobalCheck сообщал о блокировке сервиса на операторах МТС, в некоторых регионах — «Мегафон» и «Ростелеком». Это связывали с публикацией на ресурсе документов Google списков кандидатов от «Умного голосования» на выборах в Госдуму. Кроме того, отмечалось, что Роскомнадзор начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram.

Сотрудники «Фонтанки» убедились в том, что к утру зайти в Google.docs, не используя VPN, можно как абонентам «Ростелекома», так и тем, кто пользуется «Мегафоном» и МТС.

В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». Причиной стал иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти и зарегистрировала товарный знак «Умное голосование». «Яндекс» выполнил предписание суда, Google — нет. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования».

8 сентября в России была протестирована блокировка публичных DNS-сервисов, в том числе компании Google, которые позволяют преодолевать блокировки. 9 сентября Роскомнадзор признал претензии к иностранным DNS-сервисам, заявив об «иностранном вмешательстве». За несколько часов до разъяснений Роскомнадзора в Госдуме заявили о связи проекта «Умное голосование» с Пентагоном.

В понедельник, 13 сентября, телеком-эксперты зафиксировали блокировку AppStore на сетях отдельных операторов связи в России. Происходящее в интервью «Фонтанке» подробно прокомментировал эксперт по вопросам блокировок РКН Филипп Кулин.

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