Пользователи сообщают о восстановлении работы Google.docs

Сервис Google.docs восстановил свою работу. Об этом 16 сентября «Фонтанке» рассказали интернет-пользователи.



Накануне портал GlobalCheck сообщал о блокировке сервиса на операторах МТС, в некоторых регионах — «Мегафон» и «Ростелеком». Это связывали с публикацией на ресурсе документов Google списков кандидатов от «Умного голосования» на выборах в Госдуму. Кроме того, отмечалось, что Роскомнадзор начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram.



Сотрудники «Фонтанки» убедились в том, что к утру зайти в Google.docs, не используя VPN, можно как абонентам «Ростелекома», так и тем, кто пользуется «Мегафоном» и МТС.

