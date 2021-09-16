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Известные петербуржцы поддержали обращение против двойников Бориса Вишневского

Вчера «Фонтанка» сообщила о заявлении группы петербуржцев — бывших депутатов Госдумы, правозащитников и общественных деятелей разных политических взглядов, призвавших избирателей посрамить постановщиков и исполнителей постыдного фарса с двойниками Бориса Вишневского, проголосовав за этого самого популярного кандидата на выборах в 216 (Центральном) избирательном округе нашего города.

Фото: Елена Лукьянова
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Ранее о своей поддержке этого обращения заявили:

  • кинорежиссер Александр Сокуров,
  • телеведущий Михаил Кожухов,
  • историк Лев Лурье,
  • музыканты Максим Леонидов и Михаил Новицкий,
  • профессор Михаил Балонов,
  • артисты Олег Басилашвили и Лариса Дмитриева,
  • художник -«митек» Дмитрий Шагин,
  • председатель Фонда братьев Стругацких Андрей Стругацкий.

Проголосуем честно и умно — за Вишневского Бориса Лазаревича, №3 в списке кандидатов по 216 Центральному избирательному округу (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы)!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «г. Санкт-Петербург — Центральный одномандатный избирательный округ» № 216 Вишневского Бориса Лазаревича.

Фото: Елена Лукьянова

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