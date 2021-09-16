Известные петербуржцы поддержали обращение против двойников Бориса Вишневского

Вчера «Фонтанка» сообщила о заявлении группы петербуржцев — бывших депутатов Госдумы, правозащитников и общественных деятелей разных политических взглядов, призвавших избирателей посрамить постановщиков и исполнителей постыдного фарса с двойниками Бориса Вишневского, проголосовав за этого самого популярного кандидата на выборах в 216 (Центральном) избирательном округе нашего города.
Ранее о своей поддержке этого обращения заявили:
- кинорежиссер Александр Сокуров,
- телеведущий Михаил Кожухов,
- историк Лев Лурье,
- музыканты Максим Леонидов и Михаил Новицкий,
- профессор Михаил Балонов,
- артисты Олег Басилашвили и Лариса Дмитриева,
- художник -«митек» Дмитрий Шагин,
- председатель Фонда братьев Стругацких Андрей Стругацкий.
Проголосуем честно и умно — за Вишневского Бориса Лазаревича, №3 в списке кандидатов по 216 Центральному избирательному округу (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы)!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «г. Санкт-Петербург — Центральный одномандатный избирательный округ» № 216 Вишневского Бориса Лазаревича.