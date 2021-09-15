FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Семья «таежных гепардов» попала на камеру в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском заповеднике показали рысь с двумя котятами

Редкие кадры семейства рысей засняли в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Удаленные участки территории даже специалисты посещают нечасто, зато камеры могут поймать там даже скрытных таежных кошек.

Видеозапись опубликовали в группе заповедника «ВКонтакте» 15 сентября. В объектив фотоловушки, установленной на одном из удаленных участков заповедника, попала взрослая рысь и два котенка, смешно бегущие за мамой. «Стройные ноги взрослого животного поначалу наводят на мысль о том, что в заповедник пожаловал гепард, но последующие кадры ставят всё на свои места», — прокомментировали видео в группе.

Сами кадры были сделаны в середине августа. Как отмечают специалисты, для этого времени котята имеют нормальный размер и упитанность. Первую зиму малыши проведут с матерью, а к началу марта, когда наступает новый брачный период, выводки у рысей обычно распадаются.

«Часть территории Нижне-Свирского заповедника недоступна для посетителей. Местность вдалеке от лесных дорог посещают только сотрудники научного отдела, однако и они не стремятся бывать там часто — только так можно получить кадры животных, ведущих скрытный образ жизни. Именно таким видом является рысь», — отметили в заповеднике.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний