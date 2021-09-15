Редкие кадры семейства рысей засняли в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Удаленные участки территории даже специалисты посещают нечасто, зато камеры могут поймать там даже скрытных таежных кошек.
Видеозапись опубликовали в группе заповедника «ВКонтакте» 15 сентября. В объектив фотоловушки, установленной на одном из удаленных участков заповедника, попала взрослая рысь и два котенка, смешно бегущие за мамой. «Стройные ноги взрослого животного поначалу наводят на мысль о том, что в заповедник пожаловал гепард, но последующие кадры ставят всё на свои места», — прокомментировали видео в группе.
Сами кадры были сделаны в середине августа. Как отмечают специалисты, для этого времени котята имеют нормальный размер и упитанность. Первую зиму малыши проведут с матерью, а к началу марта, когда наступает новый брачный период, выводки у рысей обычно распадаются.
«Часть территории Нижне-Свирского заповедника недоступна для посетителей. Местность вдалеке от лесных дорог посещают только сотрудники научного отдела, однако и они не стремятся бывать там часто — только так можно получить кадры животных, ведущих скрытный образ жизни. Именно таким видом является рысь», — отметили в заповеднике.