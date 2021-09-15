Редкие кадры семейства рысей засняли в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Удаленные участки территории даже специалисты посещают нечасто, зато камеры могут поймать там даже скрытных таежных кошек.



Видеозапись опубликовали в группе заповедника «ВКонтакте» 15 сентября. В объектив фотоловушки, установленной на одном из удаленных участков заповедника, попала взрослая рысь и два котенка, смешно бегущие за мамой. «Стройные ноги взрослого животного поначалу наводят на мысль о том, что в заповедник пожаловал гепард, но последующие кадры ставят всё на свои места», — прокомментировали видео в группе.