Поводом стали появившиеся в социальных сетях фото и видео девочки-сироты, которая находится в стационаре в крайне тяжёлом состоянии и в 15 лет весит 13 кг, страдает от пролежней. В публикациях утверждалось, что за девочкой не ухаживают должным образом в детском доме, где она в основном проводит время, и в больнице, куда с 2011 года ребёнка госпитализировали 10 раз.

Информацию в Интернете разместила петербурженка, которая некоторое время назад оформила временную опеку на сироту, чтобы в перспективе забрать её домой. В больнице уполномоченному рассказали, что к девочке была направлена младшая медицинская сестра ДДИ 4, которая ухаживает за ней в детском доме. В результате выездного совещания с участием уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, представителей общественной организации «Перспективы» и руководства больницы в ДГБ № 5 был определён сотрудник, отвечающий за взаимодействие со всеми детскими домами по вопросам госпитализации их воспитанников в сопровождении персонала больницы.

В аппарате уполномоченного также предложили при госпитализации ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями передавать в больницу на период лечения его личные вещи, принципиально важные для качественного ухода: противопролежневый матрас, индивидуальные укладки, лекарства, которые он принимает на постоянной основе, лечебное питание, которое входит в его ежедневный рацион. «Данное предложение было поддержано руководителем детского дома, а соответствующие положения будут внесены в порядок взаимодействия между сиротским учреждением и больницей», — отмечают в аппарате детского омбудсмена.

