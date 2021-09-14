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После истории с девочкой с пролежнями в Петербурге сироты с тяжёлыми нарушениями здоровья получат индивидуальное сопровождение

После публикации в соцсетях фото девочки с пролежнями петербургскую больницу посетила детский омбудсмен

Каждого ребёнка с множественными нарушениями здоровья, который нуждается в специальном уходе и попадает в больницу из детского дома, будет сопровождать сотрудник сиротского дома, имеющий опыт ухода за этим конкретным ребёнком. Такое решение было принято по итогам выезда уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной в ДГКБ № 5 имени Филатова 14 сентября.

Поводом стали появившиеся в социальных сетях фото и видео девочки-сироты, которая находится в стационаре в крайне тяжёлом состоянии и в 15 лет весит 13 кг, страдает от пролежней. В публикациях утверждалось, что за девочкой не ухаживают должным образом в детском доме, где она в основном проводит время, и в больнице, куда с 2011 года ребёнка госпитализировали 10 раз.

Информацию в Интернете разместила петербурженка, которая некоторое время назад оформила временную опеку на сироту, чтобы в перспективе забрать её домой. В больнице уполномоченному рассказали, что к девочке была направлена младшая медицинская сестра ДДИ 4, которая ухаживает за ней в детском доме. В результате выездного совещания с участием уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, представителей общественной организации «Перспективы» и руководства больницы в ДГБ № 5 был определён сотрудник, отвечающий за взаимодействие со всеми детскими домами по вопросам госпитализации их воспитанников в сопровождении персонала больницы.

В аппарате уполномоченного также предложили при госпитализации ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями передавать в больницу на период лечения его личные вещи, принципиально важные для качественного ухода: противопролежневый матрас, индивидуальные укладки, лекарства, которые он принимает на постоянной основе, лечебное питание, которое входит в его ежедневный рацион. «Данное предложение было поддержано руководителем детского дома, а соответствующие положения будут внесены в порядок взаимодействия между сиротским учреждением и больницей», — отмечают в аппарате детского омбудсмена.

Ранее Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после проверки в детской инфекционной больнице № 3. Трёхлетний мальчик-сирота систематически оказывался привязанным за колготки к стулу и кровати.

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Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
ничуть не споря с тем, что ситуация дикая и совершенно ненормальная, так и не понял, какие там тяжелые нарушения здоровья. Довели её до такого состояния и веса работники детского дома, или они просто должным образом не ухаживали за ней.
asdfjkl
Какой же беспредел творится, сердце просто разрывается. Как можно было довести ребенка до такого состояния???? Сироты никому не нужны ни в детских домах, ни в больницах. Слабо себе представляю, как детский дом или дом ребенка выделяет работника в качестве сиделки в больницу - даже если и выделит, то они просто туда не придут скорее всего. В свое время оплачивали сиделку для трехлетней девочки из дома малютки - ее в принципе не везли в больницу с вывихом тазобедренного сустава, потому что с ней некому бы было сидеть. И только когда мы нашли поместили в больницу. Ребенок нормально заговорил первый раз в жизни...
Вашъ Хозяинъ
А где представители РПЦ? Кто кричал о запрете абортов? Ухаживайте теперь за болящей!!!
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