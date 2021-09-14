На юге Петербурга скончался младенец, которого за два дня до этого выписали из больницы. Возбуждено дело

Семья у ребенка полная: 29-летняя мать и 46-летний отец. Оба официально не работают (ранее женщина была учредителем нескольких фирм, связанных со строительством, но все они на данный момент ликвидированы), на учете в ОДН не состоят. В квартире, помимо семьи, зарегистрирована мать женщины, её брат, а также четверо детей в возрасте от 2 до 9 лет — дети женщины от первого брака.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, тело 1,5-месячного мальчика нашли в квартире дома на Белградской улице около четырех часов дня 12 сентября. Перепуганные родители вызвали скорую, когда ребенку стало резко плохо. Медики констатировали смерть малыша.

Тело ребенка направили в морг.



По предварительным данным, причиной гибели ребенка стала острая кровопотеря, у него в легком нашли иголку от шприца.



Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в начале сентябре младенца госпитализировали в ДГБ № 5 с гнойным воспалением в области живота. Среди прочего за неделю в больнице ему провели срочное вмешательство по вскрытию абсцесса. Малыш умер через сутки после выписки.



СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» — статья 109, часть 2 УК РФ.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, причина смерти на данный момент не установлена — патологоанатомическое заключение не получено. По данным медицинской карты, инвазивных вмешательств, после которых могли бы остаться иглы в легком, ребенку в больнице не проводилось.

