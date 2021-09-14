«Петербургский нефтяной терминал» запустил строительство нового комплекса по перевалке нефтепродуктов

Как сообщили в пресс-службе ПНТ, церемония закладки нового комплекса состоялась 14 сентября. В ней приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров компании Михаил Скигин.
Проект предусматривает создание новых мощностей по хранению и перевалке нефтепродуктов на месте нынешнего резервуарного парка площадью 11 га в южной части петербургского порта. Замена старых одностенных резервуаров, многие из которых были построены еще в 1960-е годы, на современные резервуары с двойными стенами исключит риски возможных разливов нефтепродуктов. Проект прошёл две общественные экологические экспертизы и получил заключение Роспотребнадзора.
Инвестиции в модернизацию составят 5 млрд рублей. Зимой 2021 года инвестпроект был признан стратегическим для города. В начале августа он получил разрешение Госстройнадзора. Как сообщалось ранее, первую партию металлоконструкций для новых резервуаров ждут в октябре.