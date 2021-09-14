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«Петербургский нефтяной терминал» запустил строительство нового комплекса по перевалке нефтепродуктов

«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») дал старт проекту реконструкции за 5 млрд рублей. Он предполагает строительство нового комплекса по перевалке нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе ПНТ, церемония закладки нового комплекса состоялась 14 сентября. В ней приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров компании Михаил Скигин.

Проект предусматривает создание новых мощностей по хранению и перевалке нефтепродуктов на месте нынешнего резервуарного парка площадью 11 га в южной части петербургского порта. Замена старых одностенных резервуаров, многие из которых были построены еще в 1960-е годы, на современные резервуары с двойными стенами исключит риски возможных разливов нефтепродуктов. Проект прошёл две общественные экологические экспертизы и получил заключение Роспотребнадзора.

Инвестиции в модернизацию составят 5 млрд рублей. Зимой 2021 года инвестпроект был признан стратегическим для города. В начале августа он получил разрешение Госстройнадзора. Как сообщалось ранее, первую партию металлоконструкций для новых резервуаров ждут в октябре.

Выручка АО «ПНТ» в 2020 году составила 4,9 млрд рублей, что на 44% выше уровня предыдущего года. Чистая прибыль компании составила рекордные для нее 2,45 млрд рублей. Акции общества принадлежат двум кипрским компаниям, представители которых не раскрываются. Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин не отрицает предположения, что компания контролируется его семьёй.

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