На модном балу Met Gala Ким Кардашьян закрыла лицо черным, а Билли Айлиш примерила «персик»

В ночь с 13 на 14 сентября в Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялся бал Института костюма Met Gala. Темой светского мероприятия стала американская мода во всех ее проявлениях.



Звезды, соскучившись по красным дорожкам (в прошлом году бал не проводили из-за ковидных ограничений), показали невероятное разноообразие в трактовке модных тенденций.



Певица Рианна пришла в объемном черном платье-куртке и вязаной шапочке с вуалью.