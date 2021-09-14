На модном балу Met Gala Ким Кардашьян закрыла лицо черным, а Билли Айлиш примерила «персик»

В ночь с 13 на 14 сентября в Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялся бал Института костюма Met Gala. Темой светского мероприятия стала американская мода во всех ее проявлениях.
Звезды, соскучившись по красным дорожкам (в прошлом году бал не проводили из-за ковидных ограничений), показали невероятное разноообразие в трактовке модных тенденций.
Певица Рианна пришла в объемном черном платье-куртке и вязаной шапочке с вуалью.
Певец Джей Бальвин облачился в наряд с маской-шапочкой в «жутких розочках».
Конгрессвумен Оказио Кортез воспользовалась поводом, чтобы заявить о своих политических взглядах. Ее платье украсила надпись Tax the rich — «Богатые должны платить налоги». Кортез принадлежит инициатива ввести налог для богатых
Напугала и заинтриговала поклонников Ким Кардашьян. Она пришла на бал, полностью закрыв лицо и тело черной тканью. С ней был неизвестный спутник, также скрывший лицо, — возможно, Канье Уэст.
Билли Айлиш примерила необычный для себя образ голливудской дивы в персиковом платье от Оскара де ла Рента
В прошлом году модный бал не проводили из-за ковида. Несмотря на это, певица Ники Минаж написала в Twitter, что не будет участвовать в мероприятии из-за требований к обязательной вакцинации.