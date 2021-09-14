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Осень пришла с запада. Впечатляющие кадры штормовой погоды в Петербурге

Петербуржцы устроили фотоохоту на тучи и волны

За безуспешную попытку наводнения благодарите тыловую часть циклона.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Сильный, почти штормовой ветер добавил Петербургу красоты. Пытаясь запечатлеть её, горожане уворачивались от брызг.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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На берегу Финского залива чувствуется, что Северная столица — морской город.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Хотя вода в Неве пошла на спад (92 см у Горного института, по данным на 14:55), ветер всё ещё сильный. По данным «Яндекса», в середине дня скорость северо-западного ветра составляет 8,6 м/с, с порывами до 18,1 м/c. Температура в городе преимущественно плюс 10 (что на 5 градусов ниже климатической нормы), а ощущается как плюс 2 при пониженной влажности воздуха — до 63%. Вечером температура останется на уровне 10 градусов, но будет ощущаться уже как плюс 4. Ветер немного стихнет — до 7,6 м/с, с порывами до 16 м/c.

Масштабный приход осени в Петербург сняли с высоты птичьего полёта — из самого высокого здания города.

Сегодняшние метеорологические условия в Петербурге сформировала тыловая часть циклона, уходящего своим центром на юго-запад Архангельской области, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. Началось с ливня. Из-за сильного ветра закрыли парки и скверы. Комитет по благоустройству подсчитывает упавшие деревья, в соцсетях ведут свой список потерь. Очевидцы сообщают, что «жертвой» стихии стал даже автомобиль: «Ладу» на Софийской улице якобы перевернуло из-за сильного порыва.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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