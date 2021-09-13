Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, вчера около 20:10 на проспекте Маршала Блюхера, 11, 49-летний мужчина на своём «Мерседесе С200», потеряв контроль, врезался в стоявший перед ним на светофоре троллейбус. Из-за удара от троллейбуса отскочил металлический предмет, который нанес повреждение попутному «Фольксвагену Поло». Водитель «Мерседеса» скончался.
По данным ГУ МВД по Петербургу и области, смерть наступила в результате ДТП от полученных телесных повреждений. Несколько очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» говорят, что мужчина умер ещё до аварии: у него якобы случился сердечный приступ.
«Да, он был не пристегнут, но визга тормозов в троллейбусе слышно не было. Сильный удар, и сразу крики об открытии двери. В троллейбусе никто не пострадал. Двери открыли, и быстро стали выходить. А у водителя стекло пробито головой было, — рассказывает Надежда. — У водителя ещё до скорой пульс не прощупывался (кондуктор смотрела), и реаниматологи ушли от скорой со своими приборами».