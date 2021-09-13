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«Мерседес» на Блюхера протаранил троллейбус, и обломок от него отлетел в «Поло». Водитель мог умереть раньше

ДТП с троллейбусом на Маршала Блюхера устроил неуправляемый «Мерседес»

Петербуржец погиб воскресным вечером на проспекте Маршала Блюхера, 11. Что было сначала, смерть или ДТП, выясняется.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, вчера около 20:10 на проспекте Маршала Блюхера, 11, 49-летний мужчина на своём «Мерседесе С200», потеряв контроль, врезался в стоявший перед ним на светофоре троллейбус. Из-за удара от троллейбуса отскочил металлический предмет, который нанес повреждение попутному «Фольксвагену Поло». Водитель «Мерседеса» скончался.

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, смерть наступила в результате ДТП от полученных телесных повреждений. Несколько очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» говорят, что мужчина умер ещё до аварии: у него якобы случился сердечный приступ.

«Да, он был не пристегнут, но визга тормозов в троллейбусе слышно не было. Сильный удар, и сразу крики об открытии двери. В троллейбусе никто не пострадал. Двери открыли, и быстро стали выходить. А у водителя стекло пробито головой было, — рассказывает Надежда. — У водителя ещё до скорой пульс не прощупывался (кондуктор смотрела), и реаниматологи ушли от скорой со своими приборами».

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Комментарии (2)

265062499
Очередная жертва заглушек ремней безопасности!
266211495
Почему модераторы до сих пор не могут заблокировать 266235225???
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