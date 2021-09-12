Фото: Hans Gerritsen Поделиться Поделиться







С 6 по 14 ноября в Петербурге вновь «грянет» Dance Open — «отряхиваясь» от пандемии, собирая старых друзей и новых знакомцев, фестиваль, придуманный Екатериной Галановой и ее командой, снова откроет танцграницы и покажет, что мир широк и разнообразен.

6 ноября. Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge.

Презентация мультимедийного видео-экскурса «Балетная азбука» (0+)

Должен ли зритель разбираться в балете? Нет, конечно, он никому ничего не должен — ну разве что мобильник выключить во время спектакля. Но смотреть балет, разбираясь в его основах, еще интереснее: глаз выцепляет то, на что вы раньше не обратили бы внимания.

Мультимедийным видео-экскурсом «Балетная азбука» занимается Алексей Мирошниченко — выпускник Академии русского балета, танцевавший в Мариинке, а затем дюжину лет работавший главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. Там он поставил немало добротных спектаклей (на Dance Open приезжали и его «Золушка», и его «Щелкунчик») — а одним из самых занятных был «Голубая птица и принцесса Флорина», сделанный для выпускников Пермского хореографического училища.

Развернув в полнометражный балет ту сказку, что лишь упоминается одним па-де-де в «Спящей красавице», Мирошниченко предъявил зрителям всю структуру классического балета, буквально на примерах показал, как он делается, и, в частности, что значит каждый жест старинной пантомимы. Именно тогда стало ясно, что Мирошниченко не просто оригинальный хореограф (как забавна и нежна была его «Золушка», действие которой было перенесено в мир советского балета!), но знаток и фанат Школы как таковой, вечного сияния вагановского чистого разума. То, что знакомить народ с тонкостями балетного ремесла будет именно этот человек, — повод обязательно взглянуть на этот проект Dance Open.



8 и 9 ноября. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Национальный балет Испании. «Обращения» (6+)

Наконец-то, до нас доедет Национальный балет Испании (компания, специализирующаяся в основном на старинной испанской пластике, фламенко и «вокруг» него, в отличие от национальной компании танца, занимающейся балетом — так у них устроено). Он собирался в Петербург еще прошлой весной, но все их сборы и наши пылкие ожидания летучих каблуков оказались напрасными. Теперь — едут!



Фото: Jesus Vallinas Поделиться Поделиться







Везут программу «Обращения» из четырех одноактовок, еще не виденных в Петербурге — «Зов Болеро» и «Хауленью» в хореографии Рубена Ольмо, «Вечную Иберию» в постановке Антонио Нахарро и «О фламенко. Памяти Марио Майя» — оммаж великому танцовщику, собранный из когда-то поставленных им самим танцев и танцев коллег и учеников, вдохновленных его творчеством.

В Dance Open предупреждают о свои своих связях с погодной магией: привезли как-то «Снежную королеву» в середине апреля — так посреди теплого ясного дня снег пошел. Так что если теперь в ноябре солнце Испании засияет не только в театре, но и над всем городом — вы знаете, кого благодарить. Но в театре оно будет точно, безо всяких «если».



11 и 12 ноября. Театр музыкальной комедии

«Золотой сезон» (12+)

Один из голландских городов Арнем (159 тысяч жителей) уже пятьдесят лет владеет собственной балетной труппой — и «Интроданс» ничуть не менее известен в мире, чем Национальный балет Нидерландов, базирующийся в Амстердаме. Секретов успеха — два, и они вовсе не секреты — так, совершеннейшая рутина: очень точный выбор репертуара (только современные сочинения — но сочинения, предназначенные для артистов, прошедших классическую школу) и придирчивый выбор исполнителей. На этом держится «Интроданс».



Фото: Hans Gerritsen Поделиться Поделиться







Пришедший на его спектакли зритель знакомится с авторами XXI века, присягнувшими традициям неоклассики, и никогда не разочаровывается в качестве. В Петербург они везут очень выверенную — как всегда — программу. В ней — Kaash Акрама Хана, Whim Александра Экмана и Promenade Роберта Баттла.



Фото: Hans Gerritsen Поделиться Поделиться







Акрам Хан — родившийся в Лондоне сын бангладешских родителей — скрещивает в своей одноактовке героический мужской танец самого яростного типа (вспоминаются наши прорывающие пространство Спартаки) и изящество индийского танца катхак. Этот танец — из тех, что мгновенно захватывают зрителя и в финале он вдруг обнаруживает, что стоит и кричит от восторга. А рядом с Ханом — шведский насмешник Александр Экман. Его Whim — дивная шуточка, где в музыке скрещены Вивальди и Нина Симон, и в этом слегка безумном коллаже артисты с восторгом рассказывают о том, как это здорово — сходить с ума от танца.



Фото: Hans Gerritsen Поделиться Поделиться







В финале же вечера под названием «Золотой сезон» (театру — 50, юбилей) — маленький балет Роберта Баттла Promenade, где встретившиеся на вечеринке парочки сначала держатся с серьезностью неофитов, но быстро отбрасывают все предрассудки и вписываются в отчаянный ритм большого города. Хореограф — ныне худрук одной из крупнейших в Штатах компаний, Танцтеатра Элвина Эйли, — смотрит на это с юмором и предлагает зрителям сделать то же самое.

13 ноября. Площадка уточняется

Dance Open talk (12+)

Dance Open приоткрывает дверь в те пространства, что обычно зрителю недоступны. Тут действующими лицами оказываются директора и худруки театров — то есть те люди, что редко выходят на сцену, или вовсе не появляются там никогда. О том, как принимаются решения и как работают труппы, можно расспросить директора «Балета Москва» Елену Тупысеву и худрука «Интроданса» Роэля Вооринтхольта.

14 ноября. Большой концертный зал «Октябрьский» Гала Dance Open (12+)

Лучшие артисты из разных стран специально прилетают в Петербург, чтобы показать свои любимые партии, к ним присоединяются те, что уже выступили на фестивале — и гала Dance Open традиционно становится одним из главных событий балетного года. Так же традиционно дирекция фестиваля до последнего момента скрывает, кого именно пригласила, — но никогда не обманывает с качеством: второстепенных исполнителей здесь не бывает.



Слухи меж тем просачиваются, и балетный народ говорит, что в этот раз можно ждать английских звезд — Мелиcсу Хэмильтон (чудная Манон и Джульетта; певучие линии, искренность и чистота движений) и Цезаря Коралеса (родившийся в Канаде потомок мексиканских балетных; любовь к трюкам и одновременно яркий драматический дар; среди лучших ролей — Али в «Корсаре» и Юноша в «Юноше и смерти»), а также сокровище сан-францисского балета — Юань Юань Тэн, балерину, что каждый танец превращает в фантастический графический рисунок.

Анна Гордеева, специально для «Фонтанки.ру»

Программа фестиваля опубликована на сайте https://danceopen.com/ru/xx-season.

