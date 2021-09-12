Резать, не дожидаясь перитонита. В Шушарах автобусы меняют маршрут из-за изношенной трубы под проезжей частью

Трассы автобусных маршрутов № 190 и № 385 временно изменены из-за аварийных работ на Вишерской улице в Шушарах. Как сообщили «Фонтанке» 12 сентября в пресс-службе ГУП «ТЭК», специалисты во время диагностики обнаружили ненадежный участок теплосети диаметром 159 мм прямо под проезжей частью рядом с домом 18 по Вишерской улице.



Ремонтные работы было решено начинать немедленно, чтобы успеть закончить их до начала отопительного сезона. В ГУП «ТЭК» отметили, что изношенный участок сети будет демонтирован и заменен без отключения теплоснабжения. Работы планируется закончить до 8:00 13 сентября. Отметим, именно с этого числа в городе должно начаться периодическое протапливание.