ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, в котором рассказывается о логистической поддержке с территории США для саудовских угонщиков самолетов. Об этом 12 сентября сообщает Associated Press.



В документе говорится о том, что террористы поддерживали контакты со своими соотечественниками в Америке, однако нет доказательств того, что к атаке причастны власти Саудовской Аравии. Документ рассекретили после того, как родственники жертв теракта подали иск к саудовским властям с требованием компенсировать ущерб. Они считают, что чиновники поддерживали угонщиков. Правительство Саудовской Аравии все обвинения отрицало и поддерживало рассекречивание документов. Соответствующий указ в итоге подписал президент США Джо Байден.

