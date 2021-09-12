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ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, в котором рассказывается о логистической поддержке с территории США для саудовских угонщиков самолетов. Об этом 12 сентября сообщает Associated Press.

В документе говорится о том, что террористы поддерживали контакты со своими соотечественниками в Америке, однако нет доказательств того, что к атаке причастны власти Саудовской Аравии. Документ рассекретили после того, как родственники жертв теракта подали иск к саудовским властям с требованием компенсировать ущерб. Они считают, что чиновники поддерживали угонщиков. Правительство Саудовской Аравии все обвинения отрицало и поддерживало рассекречивание документов. Соответствующий указ в итоге подписал президент США Джо Байден.

Представитель родственников жертв теракта Джим Крайндлер уже заявил, что опубликованные сведения свидетельствуют, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) действовала при активной поддержке Саудовской Аравии.

Ранее комиссия по расследованию терактов 11 сентября пришла к выводу, что высокопоставленные саудиты не помогали при проведении атак. Однако отдельные организации, связанные с Саудовской Аравией, поддерживали террористов деньгами.

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Комментарии (1)

Zdobsi
Немудрено, что такая попытка состоялась и ещё состоится. Нельзя, как США, относиться к другим странам, как к соседу, у которого можно безнаказанно яблоки обобрать. И сколько вообще мирного населения хотя бы за последние 10 лет они убили? И в Сирии тоже война за чужую нефть, и в Афганистане литий и другие ресурсы, которые очень нужны США, так как Китай в любой момент может прекратить поставки. Так что отношение простое и прозаичное-это ответные меры группы лиц из какой-то страны. И на несчастье США эти люди готовы оказались заплатить деньгами и собственной жизнью за отмщение убитых родственников и членов семьи. Это совершенно очевидно.
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