10 сентября актриса Юлия Пересильд опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с тренировкой в условиях невесомости. Так творческая группа готовится к съемкам фильма на борту международной космической станции.
«Это ИЛ-76, мы резко поднимаемся, и самолёт выключает двигатели и начинает падать, и на 23 секунды появляется невесомость, потом опять поднимается и падает», — объяснила актриса происходящее в видеоролике.
Ранее «Фонтанка» писала, что экипаж корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, успешно сдал итоговые экзамены и теперь готов отправиться на МКС. До этого артистка прошла жесткий отбор и несколько месяцев усиленно тренировалась в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.
Актриса, режиссер и профессиональный космонавт — такой экипаж отправится 5 октября на орбиту Земли. Там они проведут 9 дней, снимая художественный фильм под рабочим названием «Вызов».
Юлия Пересильд сыграет врача, которую доставляют на космическую станцию, чтобы сделать срочную операцию космонавту (его сыграет реальный космонавт, который сейчас работает на МКС). Кадры из космоса займут небольшую часть фильма, основная история будет происходить на Земле. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.