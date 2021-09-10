10 сентября актриса Юлия Пересильд опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с тренировкой в условиях невесомости. Так творческая группа готовится к съемкам фильма на борту международной космической станции.



«Это ИЛ-76, мы резко поднимаемся, и самолёт выключает двигатели и начинает падать, и на 23 секунды появляется невесомость, потом опять поднимается и падает», — объяснила актриса происходящее в видеоролике.