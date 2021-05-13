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Юлия Пересильд и Клим Шипенко примут участие в съёмках фильма на МКС

Роскосмос завершил отбор актрисы для съёмок кинокартины «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию, где примут участие в съёмках художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Они прошли специальный медицинский и творческий отбор госкомиссии.

Как сообщает 13 мая официальный сайт госкорпорации, по итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алёну Мордовину и Алексея Дудина. Съёмки пройдут на МКС.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».

Конкурс на главную роль в фильме «Вызов» со съёмками на МКС был объявлен Первым каналом и Роскосмосом в ноябре 2020 года. В марте этого года для участия были отобраны 20 финалисток.

Ранее стало известно, что на корабле «Союз МС-19» на Международную космическую станцию 5 октября отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полёта — актриса и режиссёр для съёмки анонсированного Первым каналом и Роскосмосом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов». Актриса и режиссёр, проведя на МКС 12 дней, должны возвратиться на Землю на «Союзе МС-18».

Из-за «творческого десанта» на МКС профессиональные космонавты — россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прилетевшие на станцию в апреле, не смогут возвратиться на Землю в октябре, и им придётся остаться на МКС до 28 марта 2022 года.

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